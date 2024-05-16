Форвард Баварии предложил свои услуги Интеру
Шупо-Мотинг летом станет свободным агентом
Форвард «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг, который летом покинет Мюнхен на правах свободного агента, предложил свои услуги миланскому «Интеру». Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, Шупо-Мотинг также постоянно контактирует с экс-игроками «Баварии» Бенжаменом Паваром и Яном Зоммером, которые уже играют за «Интер». Однако руководство чемпионов Италии восприняло идею подписать Шупо-Мотинга без особого энтузиазма.
В нынешнем сезоне на счету 35-летнего форварда сборной Камеруна 3 гола и 3 ассиста в 34 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британца подкалывают из-за сгонку веса
Артемом интересуются «Милан», «Ювентус» и «Наполи»