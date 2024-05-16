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Италия
16 мая 2024, 18:16 |
791
0

Форвард Баварии предложил свои услуги Интеру

Шупо-Мотинг летом станет свободным агентом

16 мая 2024, 18:16 |
791
0
Форвард Баварии предложил свои услуги Интеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик-Максим Шупо-Мотинг

Форвард «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг, который летом покинет Мюнхен на правах свободного агента, предложил свои услуги миланскому «Интеру». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, Шупо-Мотинг также постоянно контактирует с экс-игроками «Баварии» Бенжаменом Паваром и Яном Зоммером, которые уже играют за «Интер». Однако руководство чемпионов Италии восприняло идею подписать Шупо-Мотинга без особого энтузиазма.

В нынешнем сезоне на счету 35-летнего форварда сборной Камеруна 3 гола и 3 ассиста в 34 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Эрик Шупо-Мотинг Бавария Интер Милан свободный агент
Олег Дидух Источник: FC Inter News
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