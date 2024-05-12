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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила о грядущем уходе 35-летнего форварда
Германия
12 мая 2024, 23:21 |
525
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила о грядущем уходе 35-летнего форварда

Эрик Шупо-Мотинг покидает Мюнхен

12 мая 2024, 23:21 |
525
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила о грядущем уходе 35-летнего форварда
fcbayern.com. Эрик Шупо-Мотинг

Мюнхенская «Бавария» объявила о том, что после завершения текущего сезона расположение команды покинет камерунский ветеран Эрик Шупо-Мотинг.

Контракт 35-летнего форварда истекает 30 июня, и продлен не будет.

Шупо-Мотинг перешел в «Баварию» из «Пари Сен-Жермен» в октябре 2020 года на правах свободного агента.

За мюнхенскую команду камерунец сыграл 122 поединка, в которых отличился 38 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

С «Баварией» Шупо-Мотинг трижды выигрывал чемпионат Германии, а также побеждал в Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что Шупо-Мотинг может продолжить карьеру в «Барселоне».

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Эрик Шупо-Мотинг Бавария свободный агент трансферы Бундеслиги
Алексей Сливченко Источник: ФК Бавария
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