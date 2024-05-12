ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила о грядущем уходе 35-летнего форварда

Мюнхенская «Бавария» объявила о том, что после завершения текущего сезона расположение команды покинет камерунский ветеран Эрик Шупо-Мотинг.

Контракт 35-летнего форварда истекает 30 июня, и продлен не будет.

Шупо-Мотинг перешел в «Баварию» из «Пари Сен-Жермен» в октябре 2020 года на правах свободного агента.

За мюнхенскую команду камерунец сыграл 122 поединка, в которых отличился 38 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

С «Баварией» Шупо-Мотинг трижды выигрывал чемпионат Германии, а также побеждал в Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что Шупо-Мотинг может продолжить карьеру в «Барселоне».