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Германия
10 марта 2024, 03:00 | Обновлено 10 марта 2024, 03:36
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0

Источник: Барселона летом подпишет Шупо-Мотинга

Каталонская команда ищет усиление на рынке свободних агентов

10 марта 2024, 03:00 | Обновлено 10 марта 2024, 03:36
50
0
Источник: Барселона летом подпишет Шупо-Мотинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик-Максим Шупо-Мотинг

Как сообщает испанское издание sport.es со ссылкой на турецкого журналиста Экрема Конура, каталонская «Барселона» намерена усилиться в летнее межсезонье 34-летним центрфорвардом мюнхенской «Баварии» Эриком-Максимом Шупо-Мотингом.

Контракт форварда с Баварией действует до 30 июня 2024 года. Шупо-Мотинг после ухода Роберта Левандовски как раз в «Барселону» стал главным центрфорвардом команды, выдав лучший сезон в карьере и забив 17 голов в 30 матчах, но подписание Гарри Кейна и феерия англичанина отправило его в глубокий запас. В этом сезоне на счету камерунца 3 гола в 27 играх за клуб.

Сообщается, что «Барселона» вынуждена искать усиление на рынке свободных агентов из-за финансовых проблем клуба. Кроме нее, на Шупо-Мотинга претендуют команды АПЛ, Серии А и Саудовской Аравии.

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Эрик Шупо-Мотинг Барселона Бавария чемпионат Испании по футболу чемпионат Германии по футболу Экрем Конур
Источник Sport.es
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