Источник: Барселона летом подпишет Шупо-Мотинга

Как сообщает испанское издание sport.es со ссылкой на турецкого журналиста Экрема Конура, каталонская «Барселона» намерена усилиться в летнее межсезонье 34-летним центрфорвардом мюнхенской «Баварии» Эриком-Максимом Шупо-Мотингом.

Контракт форварда с Баварией действует до 30 июня 2024 года. Шупо-Мотинг после ухода Роберта Левандовски как раз в «Барселону» стал главным центрфорвардом команды, выдав лучший сезон в карьере и забив 17 голов в 30 матчах, но подписание Гарри Кейна и феерия англичанина отправило его в глубокий запас. В этом сезоне на счету камерунца 3 гола в 27 играх за клуб.

Сообщается, что «Барселона» вынуждена искать усиление на рынке свободных агентов из-за финансовых проблем клуба. Кроме нее, на Шупо-Мотинга претендуют команды АПЛ, Серии А и Саудовской Аравии.