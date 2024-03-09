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Аугсбург
09.03.2024 16:30 – FT 1 : 0
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Германия
09 марта 2024, 18:42 | Обновлено 09 марта 2024, 18:47
613
1

Восемь голов. Бавария уничтожила Майнц и приблизилась к Байеру

Сыграно 4 матча 25-го тура Бундеслиги

09 марта 2024, 18:42 | Обновлено 09 марта 2024, 18:47
613
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Восемь голов. Бавария уничтожила Майнц и приблизилась к Байеру
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 9 марта 2024 года, проходят матчи 25-го тура чемпионата Германии.

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В главном матче слота мюнхенская «Бавария» уничтожила «Майнц» со счетом 8:1.

Эта победа позволяет команде Томаса Тухеля сохранять надежды на титул, ведь расстояние от «Байера», занимающего первое место, составляет 7 очков. Однако у «фармацевтов» есть игра в запасе.

Бундеслига. 25 тур.

Аугсбург – Хайденхайм – 1:0

Гол: Гауэлеу, 22

Бавария – Майнц – 8:1

Голы: Кейн, 13, 45+7, 70, Горецка, 20, 90+2, Мюллер, 47, Мусиала, 61, Гнабри, 66 – Амири, 31

Боруссия М – Кельн – 3:3

Голы: Онора, 32, Гак, 71, 73 – Алиду, 7, 64, Даунс, 79

РБ Лейпциг – Дартмштадт – 2:0

Голы: Ишервуд, 3 (автогол), Баумгартнер, 50

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Знову Гаррі хек трик не зарахують,зато який асист на Мусіалу бачить поле як ніхто,там ще Рижий(3)від 2х голів спас,до речі кажись кращий в Майнца на мій погляд.Сане до цих пір так і не розуміє чого його Тухель прибирає з поля.Але не зважаючи на такий рахунок гра Баварії трохи безлаберна особливо в 1му таймі.  
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