Восемь голов. Бавария уничтожила Майнц и приблизилась к Байеру
Сыграно 4 матча 25-го тура Бундеслиги
Сегодня, 9 марта 2024 года, проходят матчи 25-го тура чемпионата Германии.
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В главном матче слота мюнхенская «Бавария» уничтожила «Майнц» со счетом 8:1.
Эта победа позволяет команде Томаса Тухеля сохранять надежды на титул, ведь расстояние от «Байера», занимающего первое место, составляет 7 очков. Однако у «фармацевтов» есть игра в запасе.
Бундеслига. 25 тур.
Аугсбург – Хайденхайм – 1:0
Гол: Гауэлеу, 22
Бавария – Майнц – 8:1
Голы: Кейн, 13, 45+7, 70, Горецка, 20, 90+2, Мюллер, 47, Мусиала, 61, Гнабри, 66 – Амири, 31
Боруссия М – Кельн – 3:3
Голы: Онора, 32, Гак, 71, 73 – Алиду, 7, 64, Даунс, 79
РБ Лейпциг – Дартмштадт – 2:0
Голы: Ишервуд, 3 (автогол), Баумгартнер, 50
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