ПСВ может подписать опытного защитника Интера

«ПСВ» проявляет интерес к центральному защитнику «Интера» и сборной Нидерландов Стефану де Врею. Об этом сообщает итальянское издание La gazzetta dello Sport.

По их информации, «Интер» готов рассмотреть возможность продажи игрока, сам де Врей также не против вернуться в Нидерланды. На замену 32-летнему защитнику «Интер» рассматривает Алессандро Буонджорно из «Торино» и Рафаэля Варана, который летом покинет «Манчестер Юнайтед» свободным агентом.

Контракт де Врея с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.