Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСВ может подписать опытного защитника Интера
Италия
16 мая 2024, 17:36 |
115
0

ПСВ может подписать опытного защитника Интера

Будущее Стефана Де Врея в составе чемпионов Италии под вопросом

16 мая 2024, 17:36 |
115
0
ПСВ может подписать опытного защитника Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефан де Врей

«ПСВ» проявляет интерес к центральному защитнику «Интера» и сборной Нидерландов Стефану де Врею. Об этом сообщает итальянское издание La gazzetta dello Sport.

По их информации, «Интер» готов рассмотреть возможность продажи игрока, сам де Врей также не против вернуться в Нидерланды. На замену 32-летнему защитнику «Интер» рассматривает Алессандро Буонджорно из «Торино» и Рафаэля Варана, который летом покинет «Манчестер Юнайтед» свободным агентом.

Контракт де Врея с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

По теме:
Источник: Яремчук может остаться в Испании, есть вариант в Турции
Бавария заинтересована в трансфере капитана Манчестер Юнайтед
На ключевого игрока Зари есть спрос. Президент не отпустит звезду
Стефан Де Врей Интер Милан ПСВ трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца
Футбол | 16 мая 2024, 09:08 4
Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца
Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца

«Атлетико» Мадрид может оформить трансфер Андрея из «Реала»

Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
Футбол | 16 мая 2024, 14:49 5
Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»

Вингер «Челси» прокомментировал свое повреждение

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 16.05.2024, 05:51
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда
Футбол | 15.05.2024, 18:29
Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда
Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда
Клуб из Закарпатья хочет возобновить выступления в ПФЛ
Футбол | 16.05.2024, 13:54
Клуб из Закарпатья хочет возобновить выступления в ПФЛ
Клуб из Закарпатья хочет возобновить выступления в ПФЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
Грушину дисквалифицировали и лишили лицензии на ОИ. Украина подала протест
Грушину дисквалифицировали и лишили лицензии на ОИ. Украина подала протест
14.05.2024, 16:40 5
Другие виды
После 12 лет в клубе. Легенда Реала летом покинет команду
После 12 лет в клубе. Легенда Реала летом покинет команду
14.05.2024, 22:49 3
Футбол
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
14.05.2024, 18:12 1
Бокс
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
15.05.2024, 16:44 3
Футбол
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
15.05.2024, 07:49 4
Футбол
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
15.05.2024, 12:44 11
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
16.05.2024, 10:00 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем