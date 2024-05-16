Ибрагимович обратился к Фьюри перед боем с Усиком. Не верит в украинца?
Шведский экс-футболист ждет много от британца
Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович выступил с обращением в адрес британского боксера Тайсона Фьюри в преддверии его поединка с украинцем Александром Усиком.
«Надеюсь, что у тебя был отличный подготовительный лагерь. Отлично выглядишь. Наслаждайся боем – уверен, что ты сделаешь то, что привык делать. Будешь творить историю. Желаю тебе быть самим собой – выйди и порадуй нас. Веселись и обязательно побеждай, как и всегда. А мы будем смотреть. Береги себя», – заявил Ибрагимович.
Напомним, бой Тайсоне Фьюри – Александр Усик состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
Ранее украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик предсказал исход боксерского поединка между Фьюри и Усиком.
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