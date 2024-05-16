Ибрагимович обратился к Фьюри перед боем с Усиком. Не верит в украинца?

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович выступил с обращением в адрес британского боксера Тайсона Фьюри в преддверии его поединка с украинцем Александром Усиком.

«Надеюсь, что у тебя был отличный подготовительный лагерь. Отлично выглядишь. Наслаждайся боем – уверен, что ты сделаешь то, что привык делать. Будешь творить историю. Желаю тебе быть самим собой – выйди и порадуй нас. Веселись и обязательно побеждай, как и всегда. А мы будем смотреть. Береги себя», – заявил Ибрагимович.

Напомним, бой Тайсоне Фьюри – Александр Усик состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик предсказал исход боксерского поединка между Фьюри и Усиком.