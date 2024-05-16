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  4. Ибрагимович обратился к Фьюри перед боем с Усиком. Не верит в украинца?
Италия
16 мая 2024, 13:02 | Обновлено 16 мая 2024, 13:10
289
0

Ибрагимович обратился к Фьюри перед боем с Усиком. Не верит в украинца?

Шведский экс-футболист ждет много от британца

16 мая 2024, 13:02 | Обновлено 16 мая 2024, 13:10
289
0
Ибрагимович обратился к Фьюри перед боем с Усиком. Не верит в украинца?
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович выступил с обращением в адрес британского боксера Тайсона Фьюри в преддверии его поединка с украинцем Александром Усиком.

«Надеюсь, что у тебя был отличный подготовительный лагерь. Отлично выглядишь. Наслаждайся боем – уверен, что ты сделаешь то, что привык делать. Будешь творить историю. Желаю тебе быть самим собой – выйди и порадуй нас. Веселись и обязательно побеждай, как и всегда. А мы будем смотреть. Береги себя», – заявил Ибрагимович.

Напомним, бой Тайсоне Фьюри – Александр Усик состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик предсказал исход боксерского поединка между Фьюри и Усиком.

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Златан Ибрагимович Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри Александр Усик
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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