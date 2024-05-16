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Англия
16 мая 2024, 12:43 | Обновлено 16 мая 2024, 12:46
419
0

Владелец Челси высказался о развитии клуба. Мудрик – часть всего

Тодд Боэли – о перспективах «пенсионеров»

16 мая 2024, 12:43 | Обновлено 16 мая 2024, 12:46
419
0
Владелец Челси высказался о развитии клуба. Мудрик – часть всего
Getty Images/Global Images Ukraine. Тодд Боэли

Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Тодд Боэли признался, что у «синих» есть намеченный план развития, которого они стараются придерживаться.

«Самое главное – нужно быть терпеливым. Вы что-то создаете и ожидаете, что все быстро сложится, но реальность такова, что для всего действительно хорошего требуется немного времени. Терпение всегда было нашим принципом.

Когда мы купили «Доджерс» в 2013 году, мы начали с 15-го и 25-го мест, но мы продолжали придерживаться плана, потому что верили, что он правильный. И с «Челси» мы прошли через нечто подобное.

Нужно иметь решимость не обращать внимания на весь шум вокруг и оставаться верным плану. С периода Boxing Day мы четвертая команда в АПЛ. Когда вы смотрите на то, что происходит сейчас, есть ощущение, что все становится лучше и лучше», – заявил Боэли.

«Челси» под руководством Маурисио Почеттино занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 60 очков.

Ранее сообщалось, что «Челси» с Мудриком покорилось достижение, невиданное в этом сезоне АПЛ.

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Тодд Боэли Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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