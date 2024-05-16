Тарас Степаненко отпраздновал шестую викторию в финалах Кубка Украины

Финал Кубка Украины-2023/24 впервые стал победным сразу для 11 игроков «Шахтера», принимавших участие в матче против «Ворсклы». Общее же число триумфаторов оранжево-черных после минувшего поединка достигло 98 (54 украинца и 44 легионера). 47 дончан сыграли в одном победном финале, 26 – в двух, 13 – в трех, 6 – в четырех, 2 – в пяти и 4, включая Тараса Степаненко, – в шести. К слову, больше викторий, чем квартет горняков, отпраздновал в финалах только динамовец Александр Шовковский – 8.

Игроки «Шахтера, принимавшие участие в четырех победных финалах Кубка Украины

ПФ Игрок Годы 6 Александр КУЧЕР 2008, 2011-2013, 2016-2017 Дарио СРНА 2008, 2011-2013, 2016-2017 Ярослав РАКИЦКИЙ 2011-2013, 2016-2018 Тарас СТЕПАНЕНКО 2012-2013, 2016-2018? 2024 5 Андрей ПЯТОВ 2008, 2011-2012, 2017-2018 ТАЙСОН 2013, 2016-2019 4 Сергей АТЕЛЬКИН 1995, 1997, 2001-2002 Сергей ПОПОВ 1995, 2001-2002, 2004 Дмитрий ШУТКОВ 1995, 1997, 2002, 2004 ФЕРНАНДИНЬЮ 2008, 2010-2012 ИСМАИЛИ 2016-2019 Виктор КОВАЛЕНКО 2016-2019

ПФ – победные финалы.