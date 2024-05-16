Тарас Степаненко отпраздновал шестую викторию в финалах Кубка Украины
Общее число дончан, выступавших в победных финалах, достигло 98 игроков
Финал Кубка Украины-2023/24 впервые стал победным сразу для 11 игроков «Шахтера», принимавших участие в матче против «Ворсклы». Общее же число триумфаторов оранжево-черных после минувшего поединка достигло 98 (54 украинца и 44 легионера). 47 дончан сыграли в одном победном финале, 26 – в двух, 13 – в трех, 6 – в четырех, 2 – в пяти и 4, включая Тараса Степаненко, – в шести. К слову, больше викторий, чем квартет горняков, отпраздновал в финалах только динамовец Александр Шовковский – 8.
Игроки «Шахтера, принимавшие участие в четырех победных финалах Кубка Украины
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ПФ – победные финалы.
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