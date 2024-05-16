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Кубок Украины
16 мая 2024, 11:50 | Обновлено 16 мая 2024, 11:51
162
0

Тарас Степаненко отпраздновал шестую викторию в финалах Кубка Украины

Общее число дончан, выступавших в победных финалах, достигло 98 игроков

16 мая 2024, 11:50 | Обновлено 16 мая 2024, 11:51
162
0
Тарас Степаненко отпраздновал шестую викторию в финалах Кубка Украины
ФК Шахтер Донецк

Финал Кубка Украины-2023/24 впервые стал победным сразу для 11 игроков «Шахтера», принимавших участие в матче против «Ворсклы». Общее же число триумфаторов оранжево-черных после минувшего поединка достигло 98 (54 украинца и 44 легионера). 47 дончан сыграли в одном победном финале, 26 – в двух, 13 – в трех, 6 – в четырех, 2 – в пяти и 4, включая Тараса Степаненко, – в шести. К слову, больше викторий, чем квартет горняков, отпраздновал в финалах только динамовец Александр Шовковский – 8.

Игроки «Шахтера, принимавшие участие в четырех победных финалах Кубка Украины

ПФ

Игрок

Годы

6

Александр КУЧЕР

2008, 2011-2013, 2016-2017

Дарио СРНА

2008, 2011-2013, 2016-2017

Ярослав РАКИЦКИЙ

2011-2013, 2016-2018

Тарас СТЕПАНЕНКО

2012-2013, 2016-2018? 2024

5

Андрей ПЯТОВ

2008, 2011-2012, 2017-2018

ТАЙСОН

2013, 2016-2019

4

Сергей АТЕЛЬКИН

1995, 1997, 2001-2002

Сергей ПОПОВ

1995, 2001-2002, 2004

Дмитрий ШУТКОВ

1995, 1997, 2002, 2004

ФЕРНАНДИНЬЮ

2008, 2010-2012

ИСМАИЛИ

2016-2019

Виктор КОВАЛЕНКО

2016-2019

ПФ – победные финалы.

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Юрий Ляховецкий
Юрий Ляховецкий Sport.ua
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