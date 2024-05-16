Де Дзерби рискует получить бан за комментарии о судье после матча с Челси

Роберто Де Дзерби может быть оштрафован и/или дисквалифицирован за свои комментарии о судье после поражения «Брайтона» от «Челси».

В среду вечером «чайки» проиграли «синим» со счетом 1:2 на стадионе «Амекс», а итальянский специалист остался недоволен работой Майкла Солсбери.

Де Дзерби считает, что в ворота лондонского клуба следовало назначить пенальти, и это могло бы изменить ход игры.

«Я думаю, мы провели очень хороший второй тайм, да и вторую часть первого тоже. Мы знаем, какими качествами обладает «Челси». Думаю, мы выложились по максимуму, и у нас есть еще одна игра, чтобы попасть в топ-10. Это был очень трудный сезон, и болельщики все поняли. Мы хорошо выступали, но потеряли слишком много очков дома, особенно в первой части сезона, и поплатились за это. Думаю, что сегодня был явный пенальти. Но проблема не в VAR, проблема в уровне арбитров. Сегодня мне не понравилась работа рефери. Но я совершаю больше ошибок, чем рефери. Я счастлив за этот сезон, но мне жаль, потому что я разочарован и хотел бы, чтобы мы конкурировали на другом уровне. В следующем сезоне мы можем стать более сильной командой», – сказал Роберто.

Де Дзерби уже не в первый раз в этом сезоне критикует судей. Он был оштрафован на 15 000 фунтов стерлингов и получил одноматчевую дисквалификацию за слова о том, что ему не нравятся 80 процентов арбитров после удаления в матче с «Фулхэмом» в ноябре.