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  4. Александр Зубков выиграл Кубок Украины после 7-летнего перерыва
Кубок Украины
16 мая 2024, 11:06 |
231
0

Александр Зубков выиграл Кубок Украины после 7-летнего перерыва

Более продолжительные паузы между победными финалами имели только два игрока

16 мая 2024, 11:06 |
231
0
Александр Зубков выиграл Кубок Украины после 7-летнего перерыва
ФК Шахтер Донецк

Александр Зубков второй раз стал обладателем Кубка Украины. Свой первый кубковый триумф он отпраздновал ни много ни мало 7 лет назад. Более продолжительные паузы между победными финалами имели только два игрока – Олег Гусев и Александр Гладкий – по 8 лет.

Самые продолжительные паузы между победными финалами Кубка Украины

Пауза

Игрок

Клуб

Годы

8 лет

Олег ГУСЕВ

Динамо

2007-2015

8 лет

Александр ГЛАДКИЙ

Шахтер

2008-2016

7 лет

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

2007-2014

7 лет

Денис ГАРМАШ

Динамо

2014-2021

7 лет

Александр ЗУБКОВ

Шахтер

2017-2024

6 лет

Сергей ПОПОВ

Шахтер

1995-2001

6 лет

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

1999-2005

6 лет

Владислав ВАЩУК

Динамо

2000-2006

6 лет

Сергей РЕБРОВ

Динамо

2000-2006

6 лет

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

2018-2024
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