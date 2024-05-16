Кубок Украины16 мая 2024, 11:06 |
231
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Александр Зубков выиграл Кубок Украины после 7-летнего перерыва
Более продолжительные паузы между победными финалами имели только два игрока
16 мая 2024, 11:06 |
231
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Александр Зубков второй раз стал обладателем Кубка Украины. Свой первый кубковый триумф он отпраздновал ни много ни мало 7 лет назад. Более продолжительные паузы между победными финалами имели только два игрока – Олег Гусев и Александр Гладкий – по 8 лет.
Самые продолжительные паузы между победными финалами Кубка Украины
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