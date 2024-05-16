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  4. Лучшими бомбардирами Кубка Украины-2023/24 стали Кулик и Штогрин
Кубок Украины
16 мая 2024, 09:58 |
94
0

Лучшими бомбардирами Кубка Украины-2023/24 стали Кулик и Штогрин

Форварды «Кудровки» и «Черноморца» забили в этом розыгрыше по 4 мяча

16 мая 2024, 09:58 |
94
0
Лучшими бомбардирами Кубка Украины-2023/24 стали Кулик и Штогрин
ФК Черноморец. Андрей Штогрин

Лучшими бомбардирами Кубка Украины-2023/24 стал 23-летний форвард «Кудровки» Дмитрий Кулик и 25-летний нападающий «Черноморца» Андрей Штогрин, по четыре раза поражавшие ворота соперников. В предыдущие годы игроки «моряков» дважды возглавляли бомбардирскую табель о рангах. В сезоне-2003/04 - Александр Косырин с 5-ю голами, а в КУ-2007/08 - Владимир Корытько также, забивший 5 мячей. В свою очередь Дмитрий Кулик стал 10-м игроком клуба 2-й лиги, выигравшим бомбардирскую гонку. К слову, представители низших дивизионов держат пальму первенства среди голеадоров 6-й сезон подряд.

Игроки клубов второй лиги, становившиеся лучшими бомбардирами Кубка Украины

Сезон

Игрок

Клуб

Голы

1995/96

Александр ИГНАТЬЕВ

Нива Мироновка

4

Александр ПЕРЕНЧУК

Нива Мироновка

4

1998/99

Вячеслав ТЕРЕЩЕНКО

Одесса

8

2001/02

Евгений АРБУЗОВ

Титан Армянск

5

2017/18

Сергей КИСЛЕНКО

Львов

5

2018/19

Роберт ГЕГЕДОШ

Минай

4

2019/20

Владислав ШАРАЙ

Альянс Липовая Долина

4

2020/21

Николай БУЙ

Эпицентр Дунаевцы

4

2021/22

Сергей КРАВЧЕНКО

Николаев

3

2023/24

Дмитрий КУЛИК

Кудровка

4

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Юрий Ляховецкий
Юрий Ляховецкий Sport.ua
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