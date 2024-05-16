Лучшими бомбардирами Кубка Украины-2023/24 стали Кулик и Штогрин

Лучшими бомбардирами Кубка Украины-2023/24 стал 23-летний форвард «Кудровки» Дмитрий Кулик и 25-летний нападающий «Черноморца» Андрей Штогрин, по четыре раза поражавшие ворота соперников. В предыдущие годы игроки «моряков» дважды возглавляли бомбардирскую табель о рангах. В сезоне-2003/04 - Александр Косырин с 5-ю голами, а в КУ-2007/08 - Владимир Корытько также, забивший 5 мячей. В свою очередь Дмитрий Кулик стал 10-м игроком клуба 2-й лиги, выигравшим бомбардирскую гонку. К слову, представители низших дивизионов держат пальму первенства среди голеадоров 6-й сезон подряд.

Игроки клубов второй лиги, становившиеся лучшими бомбардирами Кубка Украины