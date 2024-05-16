Кто забил больше всех? Список бомбардиров Кубка Украины 23/24 после финала
Первые два места между собой разделили Дмитрий Кулик и Андрей Штогрин
15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины 2023/24. Трофей завоевал донецкий «Шахтер», который в решающем матче выиграл у полтавской «Ворсклы» со счетом 2:1.
Первые два места в списке бомбардиров разделили Дмитрий Кулик (Кудровка–Нива Бузова) и Андрей Штогрин (Черноморец). У обоих по 4 гола.
С третьей по пятую позицию расположились Александр Батальский (ФСК Мариуполь), Ярослав Квасов (Ингулец) и Артур Ващишин (Ингулец). У них по 3 забитых мяча.
Далее у сразу 18 футболистов по 2 гола, учитывая и лидеров триумфатора: Даниила Сикана и Георгия Судакова.
Топ-5 бомбардиров Кубка Украины 2023/24:
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