Марченко впервые в сезоне вышел в полуфинал челленджера
Илья обыграл лидера посева на соревнованиях в Тайбэе
Украинский теннисист Илья Марченко (№242 ATP) пробился в 1/2 финала хардового челленджера в Тайбэе (Тайвань).
В поединке 1/4 финала украинец остановил первого сеяного австралийца Макса Перселла (№84 ATP).
Тайбэй. 1/4 финала
Илья Марченко (Украина) – Макс Перселл (Австралия) – 6:4, 6:3
Марченко впервые с ноября 2022 года обыграл соперника из первой сотни мирового рейтинга.
В следующем раунде украинец сразится с победителем матча Хсю Ю-Хсиоу (№235 ATP) – Хон Сон Чхан (№198 ATP).
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