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ATP
16 мая 2024, 09:46 | Обновлено 16 мая 2024, 09:49
241
1

Марченко впервые в сезоне вышел в полуфинал челленджера

Илья обыграл лидера посева на соревнованиях в Тайбэе

16 мая 2024, 09:46 | Обновлено 16 мая 2024, 09:49
241
1
Марченко впервые в сезоне вышел в полуфинал челленджера
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№242 ATP) пробился в 1/2 финала хардового челленджера в Тайбэе (Тайвань).

В поединке 1/4 финала украинец остановил первого сеяного австралийца Макса Перселла (№84 ATP).

Тайбэй. 1/4 финала
Илья Марченко (Украина) – Макс Перселл (Австралия) – 6:4, 6:3

Марченко впервые с ноября 2022 года обыграл соперника из первой сотни мирового рейтинга.

В следующем раунде украинец сразится с победителем матча Хсю Ю-Хсиоу (№235 ATP) – Хон Сон Чхан (№198 ATP).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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C.Пеклов
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