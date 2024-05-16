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Испания
16 мая 2024, 09:45 |
451
0

На каком месте Довбик? Обнародован топ игроков, у которых наибольший импакт

Артем – на 92-й позиции, лидером является Родри, Беллингем – 6-й

16 мая 2024, 09:45 |
451
0
На каком месте Довбик? Обнародован топ игроков, у которых наибольший импакт
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг топ-100 игроков, которые оказали наибольшее влияние на игру (импакт) в сезоне 2023/24.

Оценка воздействия рассчитывалась с учетом выступлений игроков в шести областях игры: наземная борьба, позиция на поле, владение мячом, создание моментов, завершение, верховые дуэли. Также учитывались минуты в национальных чемпионатах и результаты.

Место в рейтинге нашлось только одному украинцу – форварду «Жироны» Артему Довбику. Он занимает 92-е место.

Лидером является Родри из «Манчестер Сити». В топ-3 также Гранит Джака («Байер») и Мартин Эдегор («Арсенал»).

Звездный игрок «Реала» Джуд Беллингем – 6-й, а вот Винисиус Жуниор и Лука Модрич ниже Артема – 97-я и 96-я строчка соответственно.

Ранее CIES опубликовал рейтинг атакующих игроков (форвардов / вингеров), которые чаще всего помогает в защите.

Топ-100 футболистов с наибольшим влиянием на игру в сезоне 2023/24:

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Артем Довбик Джуд Беллингем Винисиус Жуниор Лука Модрич Гранит Джака Мартин Эдегор CIES рейтинг Родри
Даниил Агарков Источник: CIES
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