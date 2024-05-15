15 мая проходит финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.

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Поединок проходит на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Счет на 41-й минуте открыл форвард «горняков» Даниил Сикан.

На 57-й Ефим Конопля удвоил преимущество «Шахтера». Голкипер «Ворсклы» Павел Исенко сумел отбить удар Ефима, однако все же после того, как мяч пересек линию ворот.

❗️ ВИДЕО. Мяч пересек линию ворот. Шахтер забил второй гол в финале Кубка