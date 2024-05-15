ВИДЕО. Мяч пересек линию ворот. Шахтер забил второй гол в финале Кубка
Ефим Конопля отличился на 57-й минуте матча против Ворсклы
15 мая проходит финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.
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Поединок проходит на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Счет на 41-й минуте открыл форвард «горняков» Даниил Сикан.
На 57-й Ефим Конопля удвоил преимущество «Шахтера». Голкипер «Ворсклы» Павел Исенко сумел отбить удар Ефима, однако все же после того, как мяч пересек линию ворот.
❗️ ВИДЕО. Мяч пересек линию ворот. Шахтер забил второй гол в финале Кубка
⚽️ Юхим Конопля подвоює нашу перевагу у фіналі Кубка України! 🏆🇺🇦#Shakhtar #ВорсклаШахтар (0:2) pic.twitter.com/YQ754JOAHu— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 15, 2024
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