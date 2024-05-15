ВИДЕО. Сикан эффектным ударом головой вывел Шахтер вперед в финале Кубка
Даниил поразил ворота Ворсклы на 41-й минуте встречи
15 мая проходит финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.
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Поединок проходит на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Счет на 41-й минуте открыл форвард «горняков» Даниил Сикан. Нападающий эффектно пробил головой.
Ассист на Сикана отдал Иракли Азаров.
❗️ ВИДЕО. Сикан эффектным ударом головой вывел Шахтер вперед в финале Кубка
🔥 Данило Сікан забиває гол у фіналі Кубка України ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 15, 2024
🧡 «Шахтар» попереду 1:0 у вирішальному матчі! 🏆#Shakhtar #ВорсклаШахтар pic.twitter.com/eH6NFVnonP
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