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Кубок Украины
15 мая 2024, 19:53 | Обновлено 15 мая 2024, 20:11
825
1

ВИДЕО. Сикан эффектным ударом головой вывел Шахтер вперед в финале Кубка

Даниил поразил ворота Ворсклы на 41-й минуте встречи

15 мая 2024, 19:53 | Обновлено 15 мая 2024, 20:11
825
1
ВИДЕО. Сикан эффектным ударом головой вывел Шахтер вперед в финале Кубка
ФК Шахтер. Даниил Сикан

15 мая проходит финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Счет на 41-й минуте открыл форвард «горняков» Даниил Сикан. Нападающий эффектно пробил головой.

Ассист на Сикана отдал Иракли Азаров.

❗️ ВИДЕО. Сикан эффектным ударом головой вывел Шахтер вперед в финале Кубка

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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