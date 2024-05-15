15 мая проходит финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.

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Поединок проходит на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Счет на 41-й минуте открыл форвард «горняков» Даниил Сикан. Нападающий эффектно пробил головой.

Ассист на Сикана отдал Иракли Азаров.

❗️ ВИДЕО. Сикан эффектным ударом головой вывел Шахтер вперед в финале Кубка