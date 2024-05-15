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  4. У Челси – 99 желтых в сезоне АПЛ 2023/24. Но это еще не исторический рекорд
Англия
15 мая 2024, 20:15 |
193
0

У Челси – 99 желтых в сезоне АПЛ 2023/24. Но это еще не исторический рекорд

Больше всех предупреждений заработал «Лидс» в кампании 21/22

15 мая 2024, 20:15 |
193
0
У Челси – 99 желтых в сезоне АПЛ 2023/24. Но это еще не исторический рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

Портал Transfermarkt опубликовал список клубов АПЛ с наибольшим количеством желтых карточек в истории лиги за один сезон.

Лондонский «Челси» в кампании 2023/24 получил 99 предупреждений. Это – «лучший» показатель среди всех команд этого сезона. Однако лондонцам пока не удалось превзойти результат «Лидса».

«Лидс» в кампании 2021/22 за 38 туров получил 100 горчичников. У «пенсионеров» есть еще две игры, чтобы установить исторический рекорд.

Что касается игроков, то в сезоне 2023/24 наибольшее количество предупреждений у полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи – 13.

Ранее Transfermarkt обнародовал топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру.

Топ-10 клубов с наибольшим количеством желтых карточек в одном сезоне АПЛ:

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Transfermarkt Жоау Пальинья Челси Лидс рейтинг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу рекорд
Даниил Агарков Источник: Transfermarkt
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