Тибо КУРТУА: «Перед вами тот же Куртуа, или даже лучше»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал свое выступление в матче Ла Лиги против «Алавеса» (победа 5:0), где он совершил 10 сейвов:

«Я чувствую себя очень хорошо. Я понимаю, что были сомнения относительно того, как я вернусь, но я знал, что вернусь еще сильнее. Перед вами тот же Куртуа... или даже немного лучше.

Возможно, мне нужна была такая игра, с большим количеством ударов: вблизи, быстрые мячи, моменты на реакцию. А от того сейва с левого фланга я вообще испытывал гордость за спасение ворот. Сейчас у команды несколько выходных, но я продолжу работать с Льописом - нашим тренером вратарей».