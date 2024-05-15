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  4. Тибо КУРТУА: «Перед вами тот же Куртуа, или даже лучше»
Испания
15 мая 2024, 17:18 |
229
1

Тибо КУРТУА: «Перед вами тот же Куртуа, или даже лучше»

Голкипер «Реала» – о матче против «Алавеса»

15 мая 2024, 17:18 |
229
1
Тибо КУРТУА: «Перед вами тот же Куртуа, или даже лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал свое выступление в матче Ла Лиги против «Алавеса» (победа 5:0), где он совершил 10 сейвов:

«Я чувствую себя очень хорошо. Я понимаю, что были сомнения относительно того, как я вернусь, но я знал, что вернусь еще сильнее. Перед вами тот же Куртуа... или даже немного лучше.

Возможно, мне нужна была такая игра, с большим количеством ударов: вблизи, быстрые мячи, моменты на реакцию. А от того сейва с левого фланга я вообще испытывал гордость за спасение ворот. Сейчас у команды несколько выходных, но я продолжу работать с Льописом - нашим тренером вратарей».

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Алавес Ла Лига
Олег Дидух Источник: Twitter
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Saar
Для мене , ти- найкращий після Буффона!
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