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  4. Лунин – все? Куртуа получил безумную оценку за 10 сейвов в матче за Реал
Испания
15 мая 2024, 01:25 |
572
1

Лунин – все? Куртуа получил безумную оценку за 10 сейвов в матче за Реал

Королевский клуб разгромил «Алавес» 5:0, у Тибо – 9.4 баллов

15 мая 2024, 01:25 |
572
1
Лунин – все? Куртуа получил безумную оценку за 10 сейвов в матче за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

14 мая состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Алавес». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу королевского клуба.

В воротах хозяев отыграл бельгийский голкипер Тибо Куртуа, который потихоньку вытесняет из ворот «сливочных» Андрея Лунина. Бельгиец в этой игре оформил 10 сейвов.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Куртуа оценку в 9.4 баллов.

Однако лучшим Тибо не стал. Наивысшая оценка у автор гола и двух ассистов – Джуда Беллингема (10.0). У Винисиуса Жуниора, который отличился дублем, такой же показатель, как и у Куртуа – 9.4.

Оценки WhoScored за матч Реал – Алавес – 5:0

Видеообзор матча Реал – Алавес (5:0)

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Тибо Куртуа Винисиус Жуниор Андрей Лунин Реал Мадрид Алавес Реал - Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу оценки WhoScored Джуд Беллингем
Даниил Агарков Источник: WhoScored
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Неадекватная оценк - 2я после Беллингема, с 10ю сейвами, против... Алавеса при счете 5-0...))
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