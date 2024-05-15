Лунин – все? Куртуа получил безумную оценку за 10 сейвов в матче за Реал
Королевский клуб разгромил «Алавес» 5:0, у Тибо – 9.4 баллов
14 мая состоялся матч 36-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Алавес». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу королевского клуба.
В воротах хозяев отыграл бельгийский голкипер Тибо Куртуа, который потихоньку вытесняет из ворот «сливочных» Андрея Лунина. Бельгиец в этой игре оформил 10 сейвов.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Куртуа оценку в 9.4 баллов.
Однако лучшим Тибо не стал. Наивысшая оценка у автор гола и двух ассистов – Джуда Беллингема (10.0). У Винисиуса Жуниора, который отличился дублем, такой же показатель, как и у Куртуа – 9.4.
Оценки WhoScored за матч Реал – Алавес – 5:0
Видеообзор матча Реал – Алавес (5:0)
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