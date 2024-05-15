Севилья нацелилась на тренера Лестера

Испанская «Севилья» хочет пригласить на пост главного тренера наставника «Лестера» Энцо Мареску. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Несмотря на интерес со стороны «Севильи», приоритетом Марески является продолжение работы с «Лестером». Под его руководством команда выиграла Чемпионшип в нынешнем сезоне и в следующей кампании снова сыграет в АПЛ.

На данный момент «Севилью» возглавляет Кике Санчес Флорес. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.