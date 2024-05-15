Новичок Серии А нацелился на двух экс-звезд Интера

«Комо», который впервые за 21 год вышел в Серию А, уже работает над усилением состава на следующий сезон. По информации итальянских СМИ, клуб Сеска Фабрегаса нацелился на двух именитых экс-форвардов «Интера» – Мауро Икарди и Хоакина Корреа.

Икарди сейчас выступает в Турции за «Галатасарай», но уже несколько лет ищет возможность вернуться в Италию.

Корреа по-прежнему принадлежит «Интеру», но в планы чемпионов Италии не входит. Нынешний сезон игрок сборной Аргентины проводит в аренде в «Марселе», однако и там не сумел проявить себя, поэтому выкупать форварда французский клуб не намерен.