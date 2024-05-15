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Италия
15 мая 2024, 15:22 |
354
1

Новичок Серии А нацелился на двух экс-звезд Интера

«Комо» может подписать Мауро Икарди и Хоакина Корреа

15 мая 2024, 15:22 |
354
1
Новичок Серии А нацелился на двух экс-звезд Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

«Комо», который впервые за 21 год вышел в Серию А, уже работает над усилением состава на следующий сезон. По информации итальянских СМИ, клуб Сеска Фабрегаса нацелился на двух именитых экс-форвардов «Интера» – Мауро Икарди и Хоакина Корреа.

Икарди сейчас выступает в Турции за «Галатасарай», но уже несколько лет ищет возможность вернуться в Италию.

Корреа по-прежнему принадлежит «Интеру», но в планы чемпионов Италии не входит. Нынешний сезон игрок сборной Аргентины проводит в аренде в «Марселе», однако и там не сумел проявить себя, поэтому выкупать форварда французский клуб не намерен.

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Комо Мауро Икарди Хоакин Корреа Интер Милан Галатасарай Марсель трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 1
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SuperMario
У Комо самые богатые владельцы в серии А,которые к тому же любят футбол и хотят процветания команды,в принципе я думаю им спокойно по силам через 2 года уже быть в ЛЧ,а дальше стабильно быть претендентом на первое место,хотя не удивлюсь если и в следующем сезоне уже в ту же лигу конференций залезут,с учетом того,что в еврокубки от Италии пол чемпионата выходит..
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