Англия15 мая 2024, 14:27 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон продлил контракты с двумя звездными ветеранами
Джеймс Милнер и Дэнни Уэлбек останутся в клубе
15 мая 2024, 14:27 |
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Клуб Роберто Де Дзерби, «Брайтон», официально сообщил о продлении контрактов с двумя звездными ветеранами команды – полузащитником Джеймсом Милнером и форвардом Дэнни Уэлбеком.
38-летний Милнер, который проводит свой первый сезон в составе «Брайтона», продлил контракт на один год – до лета 2025 года. Новое соглашение 33-летнего Уэлбека, который выступает за клуб с 2020 года, рассчитано на год дольше – до лета 2026 года.
Ранее «Брайтон» сообщил о том, что в конце сезона команду покинет еще один именитый ветеран, Адам Лаллана.
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