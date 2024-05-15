ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон продлил контракты с двумя звездными ветеранами

Клуб Роберто Де Дзерби, «Брайтон», официально сообщил о продлении контрактов с двумя звездными ветеранами команды – полузащитником Джеймсом Милнером и форвардом Дэнни Уэлбеком.

38-летний Милнер, который проводит свой первый сезон в составе «Брайтона», продлил контракт на один год – до лета 2025 года. Новое соглашение 33-летнего Уэлбека, который выступает за клуб с 2020 года, рассчитано на год дольше – до лета 2026 года.

Ранее «Брайтон» сообщил о том, что в конце сезона команду покинет еще один именитый ветеран, Адам Лаллана.