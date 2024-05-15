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  4. Гофф призналась, чего ждет от полуфинала со Свентек в Риме
WTA
15 мая 2024, 12:22 | Обновлено 15 мая 2024, 12:30
269
0

Гофф призналась, чего ждет от полуфинала со Свентек в Риме

Американка – о сопернице из Польши

15 мая 2024, 12:22 | Обновлено 15 мая 2024, 12:30
269
0
Гофф призналась, чего ждет от полуфинала со Свентек в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Третья ракетка мира Коко Гофф поделилась ожиданиями от встречи с Игой Свентек (№1 WTA) в полуфинале престижного турнира, проходящего в Риме (Италия).

В настоящий момент Свентек в личных матчах с Гофф ведет в счете 9:1.

– В следующем круге вы встретитесь с первой ракеткой мира Игой Свентек. Она ведет у вас в личных встречах. Что поменяете в своей игре в этот раз?

– Не скажу (смеется). Она сильная соперница, особенно на грунте. Вот почему она первая в мире. Но мне кажется, что я играю все лучше с каждым матчем. Я очень жду полуфинала.

Напомним, ранее Ига Свентек рассказала о радости от побед в туре.

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Юрій Остроумов Источник: Twitter
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