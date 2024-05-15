Гофф призналась, чего ждет от полуфинала со Свентек в Риме

Третья ракетка мира Коко Гофф поделилась ожиданиями от встречи с Игой Свентек (№1 WTA) в полуфинале престижного турнира, проходящего в Риме (Италия).

В настоящий момент Свентек в личных матчах с Гофф ведет в счете 9:1.

– В следующем круге вы встретитесь с первой ракеткой мира Игой Свентек. Она ведет у вас в личных встречах. Что поменяете в своей игре в этот раз?

– Не скажу (смеется). Она сильная соперница, особенно на грунте. Вот почему она первая в мире. Но мне кажется, что я играю все лучше с каждым матчем. Я очень жду полуфинала.

Напомним, ранее Ига Свентек рассказала о радости от побед в туре.