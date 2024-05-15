Ига СВЁНТЕК: «Когда играешь 80 матчей в год, это превращается в рутину»
Первая ракетка мира – о радости от победы
Первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала победу над Мэдисон Киз из США в матче 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) – 6:1, 6:3.
– Вы очень молоды, но уже много выиграли. Расскажите о радости от победы в матче. Она всегда одна и та же или изменилась?
– Конечно, всегда по-разному. У каждого матча свое послевкусие. Когда играешь около 80 матчей в год, это превращается в рутину. Иногда испытываешь действительно сильные эмоции. Например, после финала в Мадриде это было очень эмоционально. Иногда ты чувствуешь облегчение, которое, возможно, не всегда бывает лучшим чувством. Но такова жизнь. Иногда это американские горки.
Но сегодня я горжусь собой, потому что чувствую, что играю лучше, и это был лучший день для меня в Риме, – сказала Ига.
В полуфинале Ига сразится с третьей ракеткой мира Коко Гофф из США.
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