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  4. Не удавалось и Лунину. Куртуа с 10 сейвами вошел в историю Реала
Испания
15 мая 2024, 10:59 | Обновлено 15 мая 2024, 11:06
269
0

Не удавалось и Лунину. Куртуа с 10 сейвами вошел в историю Реала

Бельгиец в матче против «Алавеса» сохранил ворота в неприкосновенности

15 мая 2024, 10:59 | Обновлено 15 мая 2024, 11:06
269
0
Не удавалось и Лунину. Куртуа с 10 сейвами вошел в историю Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

14 мая в 36-м туре чемпионата Испании в Мадриде отношения выяснили «Реал» и «Алавес».

Поединок завершился победой «галактикос» со счетом 5:0.

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа совершилв матче 10 сейвов, но сохранил свои ворота «сухими».

Куртуа стал первым с 2008 года голкипером «Реала», который отыграл на ноль в Ла Лиге, совершив 10+ сейвов в одном матче. До бельгийца это удалось только Икеру Касильясу. Он в январе 2008-го 11 раз спас ворота мадридцев в матче с «Сарагосой», но ни разу не пропустил.

Тибо Куртуа отыграл лишь 3 матча в нынешнем сезоне, вернувшись в строй после травм мениска и крестообразной связки колена. Они еще не пропускал голы ни в одной из этих игр.

Ранее стало известно, что Куртуа получил безумную оценку за 10 сейвов в матче за «Реал».

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Opta
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