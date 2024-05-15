Павлов рассказал, что удивило Януковича на финале Кубка Украины 2009 года

Бывший главный тренер полтавской «Ворсклы» Николай Павлов вспомнил интересную историю из финального матча Кубка Украины 2009 года против донецкого «Шахтера».

– За кого в финале болели в Днепре? Вы там работали долгое время, но в том сезоне «Ворскла» оставила «Днепр» без еврокубков.

– «Ворсклу» в Днепре поддерживали больше. К тому же многие болельщики приехали из Полтавы. Расскажу одну историю. Я очень хорошо дружил и дружу с тогдашним мэром Днепра Иваном Ивановичем Куличенко. Он смотрел финал в вип-ложе, где также был Виктор Янукович. Янукович тогда очень удивился, что «Ворсклу» поддерживали больше, чем «Шахтер», и спросил у Куличенко: «Почему так, ведь Донецкая и Днепропетровская области дружат между собой? А Полтава что?». Куличенко ему ответил: «Дело в том, что „Ворсклу“ тренирует Павлов. Он раньше был в «Днепре» капитаном, а потом тренером. И помощник у него Сергей Дирявка, который тоже из Днепра». Объяснил Януковичу, что и к чему.