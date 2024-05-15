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Кубок Украины
15 мая 2024, 10:29 | Обновлено 15 мая 2024, 10:54
270
0

Сергей ЯЩЕНКО: «До сих пор перед глазами гол Сачко в ворота Шахтера»

Бывший игрок «горняков» – о финале Кубка Украины

15 мая 2024, 10:29 | Обновлено 15 мая 2024, 10:54
270
0
Сергей ЯЩЕНКО: «До сих пор перед глазами гол Сачко в ворота Шахтера»
ФК Ворскла

15 мая в Ровно определится обладатель Кубка Украины по футболу. В решающем поединке встретятся «Ворскла» и «Шахтер».

Бывший игрок «Шахтера» Сергей Ященко в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы соперников в сегодняшнем противостоянии:

- Встречаться будут команды с кубковым характером. «Горняки» неоднократно завоевывали почетный приз, а полтавчане лишь в 2009 году, сенсационно взяв верх именно над «Шахтером». Тот победный гол Василия Сачко на 50-й минуте у меня и сейчас перед глазами.

- Из того состава полтавчан Сергей Долганский сейчас тренер команды, а Владимир Чеснаков и сейчас в строю.
- Конечно, им бы очень хотелось сегодня во второй раз стать обладателями Кубка и улучшить впечатление от неудачного выступления в чемпионате УПЛ. Но, на мой взгляд, «Ворскла» даже при максимальной мотивации не имеет шансов отличиться в противостоянии с «горняками». Все же, класс «Шахтера» значительно выше, чем у полтавчан. Знаете, в каждом клубе есть лидеры и, как говорят, подносчики снарядов, но все одного победу одерживает коллектив. Так вот у «Шахтера» более сильный и сбалансированный состав. Важно, что он уже хорошо сыгран, с немалым международным опытом.

- Может ли сегодня быть недооценка со стороны «Шахтера» и этим воспользуется «Ворскла«?
- Нет, в таком статусном турнире об этом не может быть и речи. Прежде всего, «горняки» помнят о неожиданном поражении от полтавчан в первом круге текущего чемпионата УПЛ. Во-вторых, оформление «дубля» – чемпионство и завоевание Кубка, это престижное дело. И поэтому дончане будут настроены очень серьезно. Более того, не удивлюсь, если они победят с крупным счетом.

- Неужели «Ворскла» обречена?
- На мой взгляд, у «Шахтера» есть проблемы в центре защиты и если бы оппонент действовал в атакующем стиле, заставлял постоянно обороняться, то «горнякам» было бы несладко. Но «Ворскле» это не по силам. Полтавчане будут действовать вторым номером, постараются много не пропустить и лишь изредка контратаковать. Однако «Шахтер» благодаря надежности игроков опорной зоны будет гасить эти вспышки активности и не позволит полтавчанам угрожать его владениям, – сказал Ященко.

Ранее капитан полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута выступил на пресс-конференции накануне финала Кубка Украины 2023/24 с донецким «Шахтером».

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер Сергей Ященко инсайд
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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