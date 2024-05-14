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Кубок Украины
14 мая 2024, 22:07 | Обновлено 14 мая 2024, 22:17
76
0

Игорь ПЕРДУТА: «Постараемся порадовать болельщиков из Полтавы»

Капитан «Ворсклы» выступил на пресс-конференции накануне финала Кубка

14 мая 2024, 22:07 | Обновлено 14 мая 2024, 22:17
76
0
Игорь ПЕРДУТА: «Постараемся порадовать болельщиков из Полтавы»
УАФ. Игорь Пердута

Капитан полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута выступил на пресс-конференции в преддверии финала Кубка Украины 2023/24 с донецким «Шахтером»:

«Хочу поблагодарить ВСУ за то, что мы можем играть в финале Кубка Украины, в чемпионате. Надеюсь, мы покажем свой максимум, порадуем болельщиков из Полтавы.

Да, много говорили о финале 2009 года. Сергей Долганский знает, как обыгрывать «Шахтер». Сегодня и завтра тренер все подробно расскажет. Надеюсь, нам все удастся».

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Кубок Украины по футболу Сергей Долганский Шахтер Донецк пресс-конференция Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер Игорь Пердута
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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