Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Неизвестно, какое состояние у Ворсклы перед финалом»

15 мая в Ровно состоится финал Кубка Украины, в котором померяются силами футболисты «Ворсклы» и «Шахтера».

Бывший нападающий «Ворсклы» и еще нескольких украинских клубов Сергей Чуйченко в разговоре с корреспондентом Sport.ua сделал прогноз на противостояние:

– При всем уважении к полтавским футболистам «Шахтер» и «Ворскла», это команды разного уровня. Даже если подопечным Сергея Долганского повезет сыграть через не могу, все равно я отдаю предпочтение «горнякам» – 2:1. Если откровенно, меня беспокоит не попали ли полтавчане в психологическую «яму» после пяти поражений подряд в УПЛ.

– Но это же разные турниры и, согласитесь, на один матч можно настроиться и продемонстрировать свои лучшие качества.

– Возможно, однако я – человек футбольный и убежден, что эта серия неудач все равно сказывается на уверенности, заставляет играть прагматично, не рисковать, чтобы не допускать ошибок.

– Для «Ворсклы» это последний шанс пробиться в еврокубки.

– Давайте будем реалистами. Состав «Шахтера» – более сбалансированный, у него - длиннее скамейка запасных. А немалый международный опыт научил «горняков» мастерски играть на результат. Если «Шахтер» открывает счет, то отыграться соперникам в УПЛ почти не реально. Об этом следует помнить полтавчанам.

– И все же, что должно произойти, чтобы «Шахтер» уступил?

– Если «горняки» выйдут на поле не настроенные и недооценят визави, тогда у «Ворсклы» появится шанс «выстрелить», ведь у полтавчан в каждой линии есть квалифицированные исполнители. Но я не верю, что «Шахтер» не будет максимально мотивированным. Ведь дончане могут оформить «дубль», положив золотые медали в Кубок. Во-вторых, думаю, что уже есть договоренность: в случае победы легионеры досрочно уйдут в отпуск и отправятся домой, а это большой стимул продемонстрировать все, что умеешь.

Впрочем, легко «Шахтеру» в Ровно не будет. «Ворскла» будет цепляться за каждый мяч, будет гнать полтавчан вперед и то, что в первом круге УПЛ они сенсационно обыграли «горняков». Приятно. Вот только в весенней части сезона «Шахтер» не остановить.

Ранее наставник «Ворсклы» Сергей Долганский поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против «Шахтера».