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  4. ДОЛГАНСКИЙ: «Для Ворсклы финал Кубка Украины – событие большого масштаба»
Кубок Украины
14 мая 2024, 17:06 | Обновлено 14 мая 2024, 18:10
264
0

ДОЛГАНСКИЙ: «Для Ворсклы финал Кубка Украины – событие большого масштаба»

Тренер «Ворсклы» – о матче против «Шахтера»

14 мая 2024, 17:06 | Обновлено 14 мая 2024, 18:10
264
0
ДОЛГАНСКИЙ: «Для Ворсклы финал Кубка Украины – событие большого масштаба»
УПЛ-ТВ. Сергей Долганский

Наставник «Ворсклы» Сергей Долганский поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против «Шахтера» (15 мая, 19:00):

«Этот финал стал возможным только благодаря военным, и эта игра будет посвящена им. Финал для такого клуба, как «Ворскла» – это событие большого масштаба, которое творит историю нашей команды. Все игроки в строю, готовятся.

Финал 2009 года (тогда «Ворскла» стала обладателем Кубка, победив «Шахтер»)? Тогда нам шансов никто не давал. В таких играх важно мужество побеждать. Сейчас другие игроки. Однако важно, с каким ты сердцем выходишь на поле».

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Олег Дидух Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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