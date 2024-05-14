ДОЛГАНСКИЙ: «Для Ворсклы финал Кубка Украины – событие большого масштаба»

Наставник «Ворсклы» Сергей Долганский поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против «Шахтера» (15 мая, 19:00):

«Этот финал стал возможным только благодаря военным, и эта игра будет посвящена им. Финал для такого клуба, как «Ворскла» – это событие большого масштаба, которое творит историю нашей команды. Все игроки в строю, готовятся.

Финал 2009 года (тогда «Ворскла» стала обладателем Кубка, победив «Шахтер»)? Тогда нам шансов никто не давал. В таких играх важно мужество побеждать. Сейчас другие игроки. Однако важно, с каким ты сердцем выходишь на поле».