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  4. Огорчил Арсенал – переписал историю. Холанд – автор голевого достижения АПЛ
Англия
15 мая 2024, 10:09 | Обновлено 15 мая 2024, 10:54
804
0

Огорчил Арсенал – переписал историю. Холанд – автор голевого достижения АПЛ

Норвежец обновил один бомбардирский показатель в чемпионате Англии

15 мая 2024, 10:09 | Обновлено 15 мая 2024, 10:54
804
0
Огорчил Арсенал – переписал историю. Холанд – автор голевого достижения АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

14 мая в отложенном матче 34-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в Лондоне обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Эта победа позволила «горожанам» в таблице сезона опередить лондонский «Арсенал», возглавить пелотон и максимально приблизиться к чемпионскому титулу.

Автором победного дубля в ворота «шпор» стал Эрлинг Холанд. Он довел свой голевой показатель до отметки в 63 гола в 65 первых матчах в АПЛ – это рекорд лиги за два первых сезона в ней.

Второе место по этому показателю занимает экс-форвард «Ньюкасла» Энди Коул. У него было 55 гола в первых двух сезонах АПЛ.

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Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд
Юрій Остроумов Источник: Opta
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