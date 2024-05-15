Огорчил Арсенал – переписал историю. Холанд – автор голевого достижения АПЛ

14 мая в отложенном матче 34-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в Лондоне обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Эта победа позволила «горожанам» в таблице сезона опередить лондонский «Арсенал», возглавить пелотон и максимально приблизиться к чемпионскому титулу.

Автором победного дубля в ворота «шпор» стал Эрлинг Холанд. Он довел свой голевой показатель до отметки в 63 гола в 65 первых матчах в АПЛ – это рекорд лиги за два первых сезона в ней.

Второе место по этому показателю занимает экс-форвард «Ньюкасла» Энди Коул. У него было 55 гола в первых двух сезонах АПЛ.