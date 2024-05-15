Кубок Украины15 мая 2024, 10:09 |
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Известно, в какой форме Ворскла и Шахтер сыграют в финале Кубка Украины
Матч начнется в 19:00
15 мая 2024, 10:09 |
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15 мая впервые с начала полномасштабного вторжения армии рф состоится финальный поединок Кубка Украины, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер«.
Утром в день игры состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут матч команды.
Игра состоится на стадионе «Авангард» в Ровно. Начало матча запланировано в 19:00.
Прямую трансляцию поединка проведет телеканал ICTV2.
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