Известно, в какой форме Ворскла и Шахтер сыграют в финале Кубка Украины

15 мая впервые с начала полномасштабного вторжения армии рф состоится финальный поединок Кубка Украины, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер«.

Утром в день игры состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут матч команды.

Игра состоится на стадионе «Авангард» в Ровно. Начало матча запланировано в 19:00.

Прямую трансляцию поединка проведет телеканал ICTV2.