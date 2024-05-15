Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, в какой форме Ворскла и Шахтер сыграют в финале Кубка Украины
Кубок Украины
15 мая 2024, 10:09 |
434
0

Известно, в какой форме Ворскла и Шахтер сыграют в финале Кубка Украины

Матч начнется в 19:00

15 мая 2024, 10:09 |
434
0
Известно, в какой форме Ворскла и Шахтер сыграют в финале Кубка Украины
УАФ

15 мая впервые с начала полномасштабного вторжения армии рф состоится финальный поединок Кубка Украины, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер«.

Утром в день игры состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут матч команды.

Игра состоится на стадионе «Авангард» в Ровно. Начало матча запланировано в 19:00.

Прямую трансляцию поединка проведет телеканал ICTV2.

По теме:
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер – фаворит финала, все говорит в их пользу»
Павлов рассказал, что удивило Януковича на финале Кубка Украины 2009 года
Василий САЧКО: «В финале бывают сюрпризы, но фаворит – однозначно Шахтер»
Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер игровая форма
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля
Футбол | 14 мая 2024, 12:00 2
Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля

11–13 мая состоялись матчи 37-го тура чемпионата Англии 2023/24

Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги
Футбол | 14 мая 2024, 16:16 6
Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги
Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги

Кепа может перейти в «Атлетико» или «Валенсию»

Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Футбол | 15.05.2024, 07:49
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
Хоккей | 14.05.2024, 23:51
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
ГВАРДИОЛА: «Для победы на Уимблдоне самое сложное – подать на матч»
Футбол | 15.05.2024, 06:47
ГВАРДИОЛА: «Для победы на Уимблдоне самое сложное – подать на матч»
ГВАРДИОЛА: «Для победы на Уимблдоне самое сложное – подать на матч»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
14.05.2024, 07:37 1
Бокс
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
14.05.2024, 07:30 2
Футбол
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
14.05.2024, 18:12
Бокс
Член команды Усика прокомментировал удар, который ему нанес отец Фьюри
Член команды Усика прокомментировал удар, который ему нанес отец Фьюри
14.05.2024, 11:23 7
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
15.05.2024, 08:00 1
Хоккей
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
15.05.2024, 06:55
Футбол
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
14.05.2024, 07:12 12
Футбол
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
13.05.2024, 11:59 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем