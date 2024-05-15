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Кубок Украины
15 мая 2024, 08:05 | Обновлено 15 мая 2024, 08:49
213
0

Марино ПУШИЧ: «Шахтар с нетерпением ждет финала и постарается победить»

Наставник «горняков» ответил на вопросы перед финалом Кубка Украины

15 мая 2024, 08:05 | Обновлено 15 мая 2024, 08:49
213
0
Марино ПУШИЧ: «Шахтар с нетерпением ждет финала и постарается победить»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич ответил на вопросы накануне финального матча Кубка Украины с «Ворсклой».

– Остались ли у вас после празднования чемпионства силы и эмоции на матч с «Ворсклой»? Насколько команда восстановилась физически и морально и готова снова сражаться за трофей?

– Скажу так: когда ты играешь финальный матч, это всегда значимая игра, поэтому будет много эмоций, гордость за то, что ты в финале, а также амбиции победить. В финале играем за трофей, поэтому мы с нетерпением ждем этого матча и стремимся победить. Мы получили много эмоций от победы в чемпионате, это было здорово, но наш сезон еще не закончился. Хотим завершить его достойно, и завтра покажем нашу лучшую игру, чтобы снова порадовать наших болельщиков.

– В случае вашей победы завтра «Шахтер» опередит «Динамо» по количеству трофеев за время независимости Украины. Мотивируете ли вы этим игроков и вообще ли они осведомлены в этом?

– Это хорошая вещь, но не мотивация сама по себе. Мотивация – это главное, когда ты играешь в финале, и она состоит в том, чтобы пытаться победить. И если мы этого добьемся, если это означает, что у нас станет больше трофеев, чем у другого клуба, то это будет приятно для людей, которых это интересует. Но, честно говоря, меня это не беспокоит. Я сфокусирован на том, чтобы победить в матчах, выигрывать трофеи для нашего клуба и делать наших болельщиков счастливыми. Поэтому это – одна из деталей, но она не столь важна для меня.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк пресс-конференция Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер Марино Пушич
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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