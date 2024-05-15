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Англия
15 мая 2024, 07:40 | Обновлено 15 мая 2024, 07:43
585
0

Часть фанатов Тоттенхэма праздновала первый гол Холанда в ворота их команды

Болельщики лондонского клуба кричали «встань, если ненавидишь «Арсенал»

15 мая 2024, 07:40 | Обновлено 15 мая 2024, 07:43
585
0
Часть фанатов Тоттенхэма праздновала первый гол Холанда в ворота их команды
Getty Images/Global Images Ukraine

14 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».

Во время матча часть фанатов «Тоттенхэма» праздновала гол Эрлинга Холанда, когда нападающий «Манчестер Сити» открыл счет на 51-й минуте.

Некоторые болельщики на трибунах исполнили фирменное празднование «Познани» (фанаты обнимаются и прыгают, демонстрируя команде и зрителям номера любимых игроков на спинах), которое используют и поклонники других клубов.

После забитого гола по стадиону разнеслась кричалка «встань, если ненавидишь «Арсенал».

Отметим, что поражение или ничья в этом матче обеспечили бы «Арсеналу» лидерство в АПЛ перед заключительным туром сезона в воскресенье.

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Сити фанаты
Владимир Клепач Источник: Daily Mail
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