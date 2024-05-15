Часть фанатов Тоттенхэма праздновала первый гол Холанда в ворота их команды

14 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».

Во время матча часть фанатов «Тоттенхэма» праздновала гол Эрлинга Холанда, когда нападающий «Манчестер Сити» открыл счет на 51-й минуте.

Некоторые болельщики на трибунах исполнили фирменное празднование «Познани» (фанаты обнимаются и прыгают, демонстрируя команде и зрителям номера любимых игроков на спинах), которое используют и поклонники других клубов.

После забитого гола по стадиону разнеслась кричалка «встань, если ненавидишь «Арсенал».

Отметим, что поражение или ничья в этом матче обеспечили бы «Арсеналу» лидерство в АПЛ перед заключительным туром сезона в воскресенье.