Часть фанатов Тоттенхэма праздновала первый гол Холанда в ворота их команды
Болельщики лондонского клуба кричали «встань, если ненавидишь «Арсенал»
14 мая состоялся перенесенный матч 34-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».
Во время матча часть фанатов «Тоттенхэма» праздновала гол Эрлинга Холанда, когда нападающий «Манчестер Сити» открыл счет на 51-й минуте.
Некоторые болельщики на трибунах исполнили фирменное празднование «Познани» (фанаты обнимаются и прыгают, демонстрируя команде и зрителям номера любимых игроков на спинах), которое используют и поклонники других клубов.
После забитого гола по стадиону разнеслась кричалка «встань, если ненавидишь «Арсенал».
Отметим, что поражение или ничья в этом матче обеспечили бы «Арсеналу» лидерство в АПЛ перед заключительным туром сезона в воскресенье.
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