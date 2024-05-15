Испания15 мая 2024, 06:05 | Обновлено 15 мая 2024, 06:34
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ВИДЕО. Осасуна и Мальорка разошлись миром в Ла Лиге
Команды обменялись голами, причем гости отыгрались во втором тайме
15 мая 2024, 06:05 | Обновлено 15 мая 2024, 06:34
14
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В матче 36-го тура Ла Лиги «Осасуна» и «Мальорка» разошлись миром (1:1).
Команды обменялись голами, причем гости отыгрались во втором тайме.
Ла Лига. 36-й тур, 14 мая
Осасуна – Мальорка – 1:1
Голы: Монкайола, 14 – Дардер, 65
Видео голов и обзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Дардер (Мальорка).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Хон Монкайола (Осасуна).
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