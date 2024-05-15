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Чемпионат Испании
Осасуна
14.05.2024 20:30 – FT 1 : 1
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 мая 2024, 06:05 | Обновлено 15 мая 2024, 06:34
14
0

ВИДЕО. Осасуна и Мальорка разошлись миром в Ла Лиге

Команды обменялись голами, причем гости отыгрались во втором тайме

15 мая 2024, 06:05 | Обновлено 15 мая 2024, 06:34
14
0
ВИДЕО. Осасуна и Мальорка разошлись миром в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура Ла Лиги «Осасуна» и «Мальорка» разошлись миром (1:1).

Команды обменялись голами, причем гости отыгрались во втором тайме.

Ла Лига. 36-й тур, 14 мая

Осасуна – Мальорка – 1:1

Голы: Монкайола, 14 – Дардер, 65

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Дардер (Мальорка).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Хон Монкайола (Осасуна).
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Мальорка Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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