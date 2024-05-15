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Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 06:15 | Обновлено 15 мая 2024, 06:43
33
0

Коваль рассказал, почему нигерийский защитник еще не дебютировал за Зарю

Нигериец Кристофер Нваезе имеет визовые проблемы

15 мая 2024, 06:15 | Обновлено 15 мая 2024, 06:43
33
0
Коваль рассказал, почему нигерийский защитник еще не дебютировал за Зарю
Twitter. Кристофер Нваезе

И. о. главного тренера луганской «Зари» Юрий Коваль рассказал, почему нигерийский защитник Кристофер Нваезе до сих пор не дебютировал за черно-белых.

– Кристофер будет или не будет?

– Это очень трудный вопрос, потому что он качественный игрок и подошел нам, но есть проблемы, на которые мы не можем влиять, потому что это визовый режим. Нигерия – такая страна, где визы никто не хочет давать. Украина хочет, а там промежуточные страны – нет.

– То есть проблема не в Украине, а там?

– Да.

– Вы с ним на связи? Он еще желает приехать?

– Да, он пишет в общую группу. Он такой, очень украинский.

Кристофер Нваезе подписал с «Зарей» в феврале контракт, рассчитанный до 2025 года.

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Николай Степанюк Источник: Территория Зари
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