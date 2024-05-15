ПОСТЕКОГЛУ: «У нас был отличный шанс сравнять счет против Ман Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в ключевом матче сезона АПЛ:

«Это была напряженная игра, и в важные моменты мы не смогли извлечь выгоду, а суперники сумели. Я думаю, что мы все время были в игре, даже при счете 0:1 у нас был отличный шанс сравнять счет. Во втором тайме мы пытались уравнять ситуацию. У соперников было больше пространства, но я думаю, что мы хорошо справились с этой задачей, вплоть до этого момента второго гола.

Является ли этот вечер упущенной возможностью?: Да, конечно. Мы проиграли игру, так что это был упущенный шанс на три очка. У нас были возможности, и нам надо было их реализовать. Ничего потрясающего не было, чего бы я не знал до игры. Нам еще есть над чем поработать, чтобы наверстать упущенное.

Пропуск Лиги чемпионов? Мы проиграли матч, поэтому я разочарован. Не сейчас подводить итоги, потому что мы проиграли. Мы оценим сезон, впереди еще одна игра против «Шеффилд Юнайтед», и нам нужно постараться победить. Я думаю, как бы ни закончился сезон, это справедливое отражение того, как играет команда».