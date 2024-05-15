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Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 04:57 | Обновлено 15 мая 2024, 05:36
235
0

СКРИПНИК: «Впереди две домашних игры. Мы будем цепляться до последнего»

Главный тренер «Металлиста 1925» прокомментировал матч с «Чорноморцем»

15 мая 2024, 04:57 | Обновлено 15 мая 2024, 05:36
235
0
СКРИПНИК: «Впереди две домашних игры. Мы будем цепляться до последнего»
YouTube. Виктор Скрипник

Главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник прокомментировал матч 28-го тура УПЛ против «Черноморца» (0:3):

«Эта случившаяся красная карточка сыграла серьезную роль для нас. Конечно, мы бы не переписали историю футбола или чемпионата, если бы вдесятером отстояли на ноль. Можно играть и в меньшинстве. Кто-то умеет даже выигрывать, но в том состоянии, которое сейчас у нас, очень тяжело. Пытались что-то сделать, но все по делу. Все против нас.

У нас есть еще две домашние игры. Мы надеемся и будем придираться к последнему. Фактически финал сейчас будет с Полесьем. Если не выиграем, то следующий матч можно не играть. Будем настраиваться на эти две игры и работать дальше.

Когда на одного игрока меньше, то сзади есть все игроки, а спереди их мало. Так оно и вышло. Черноморец дома умеет играть и забивать такие голы. Мы на последних местах. Каждая ошибка, приводящая к голу, выбивает нас психологически. Нам очень тяжело с этим бороться. Это часто трудоемкий процесс. Нужно обладать смелостью и индивидуально сильными качествами, которые мы не смогли показать. Голы, которые мы пропустили, привели к поражению.

Почему не играл Ари Моура? Если игрок не попал в заявку, значит, что-то случилось. Он у нас травмировался».

ВИДЕО. Пресс-конференция после матча Черноморца и Металлиста 1925

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чемпионат Украины по футболу Виктор Скрипник пресс-конференция Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Металлист 1925 Металлист 1925 - Ворскла Ари Моура
Николай Степанюк Источник: ФК Черноморец
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