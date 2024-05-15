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Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 07:37 | Обновлено 15 мая 2024, 07:43
337
0

ГРИГОРЧУК: «Мы решили самое главное задание на этот период»

Наставник «Черноморца» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»

15 мая 2024, 07:37 | Обновлено 15 мая 2024, 07:43
337
0
ГРИГОРЧУК: «Мы решили самое главное задание на этот период»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (3:0) в 28-м туре УПЛ:

«Впечатления очень положительные, потому что решили главную задачу на этот период. После тяжелого интервала мы одержали уверенную победу, взяли три очка. И это для нас очень-очень положительно.

Мы много разговаривали с футболистами, анализировали, изучали соперников. У нас было много разговоров – индивидуальных, групповых, командных. Команда была максимально ответственной, с пониманием, что мы должны это сделать. Ну как в Одессе команда должна бороться за невылет – это трудно себе представить.

Была почти идеальная подготовка к игре. Я в раздевалке почувствовал, что было тише. И я понял, что игроки выйдут на поле собранными и что они готовы к серьезному футболу, в который мы хотим играть. Хорошо, что нам это удалось».

ВИДЕО. Пресс-конференция после матча Черноморца и Металлиста 1925

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Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса пресс-конференция Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Черноморец - Металлист 1925
Николай Степанюк Источник: ФК Черноморец
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