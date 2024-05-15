ГРИГОРЧУК: «Мы решили самое главное задание на этот период»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (3:0) в 28-м туре УПЛ:

«Впечатления очень положительные, потому что решили главную задачу на этот период. После тяжелого интервала мы одержали уверенную победу, взяли три очка. И это для нас очень-очень положительно.

Мы много разговаривали с футболистами, анализировали, изучали соперников. У нас было много разговоров – индивидуальных, групповых, командных. Команда была максимально ответственной, с пониманием, что мы должны это сделать. Ну как в Одессе команда должна бороться за невылет – это трудно себе представить.

Была почти идеальная подготовка к игре. Я в раздевалке почувствовал, что было тише. И я понял, что игроки выйдут на поле собранными и что они готовы к серьезному футболу, в который мы хотим играть. Хорошо, что нам это удалось».

ВИДЕО. Пресс-конференция после матча Черноморца и Металлиста 1925