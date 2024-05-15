Стало известно, кто главный претендент на замену тен Хага в Ман Юнайтед
Главный тренер Брентфорда Томас Франк может возглавить Красных дьяволов
Стало известно, кто считается главным претендентом на замену коуча Эрика тен Хага в английской команде «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк может летом возглавить Красных дьяволов в случае отставки нынешнего коуча.
Коуч «Брентфорда» имеет действующий контракт с клубом до лета 2027 года. Неплохое выступление пчел под его руководством обратило внимания руководства МЮ.
«Манчестер Юнайтед» определит судьбу нидерландского тренера Эрика тен Хага в конце сезона, который Красные дьяволы провели не наилучшим образом (8-е место в АПЛ, 54 очка).
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