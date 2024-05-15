Стало известно, кто главный претендент на замену тен Хага в Ман Юнайтед

Стало известно, кто считается главным претендентом на замену коуча Эрика тен Хага в английской команде «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк может летом возглавить Красных дьяволов в случае отставки нынешнего коуча.

Коуч «Брентфорда» имеет действующий контракт с клубом до лета 2027 года. Неплохое выступление пчел под его руководством обратило внимания руководства МЮ.

«Манчестер Юнайтед» определит судьбу нидерландского тренера Эрика тен Хага в конце сезона, который Красные дьяволы провели не наилучшим образом (8-е место в АПЛ, 54 очка).