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Англия
15 мая 2024, 04:10 | Обновлено 15 мая 2024, 04:27
348
0

Стало известно, кто главный претендент на замену тен Хага в Ман Юнайтед

Главный тренер Брентфорда Томас Франк может возглавить Красных дьяволов

15 мая 2024, 04:10 | Обновлено 15 мая 2024, 04:27
348
0
Стало известно, кто главный претендент на замену тен Хага в Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Стало известно, кто считается главным претендентом на замену коуча Эрика тен Хага в английской команде «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк может летом возглавить Красных дьяволов в случае отставки нынешнего коуча.

Коуч «Брентфорда» имеет действующий контракт с клубом до лета 2027 года. Неплохое выступление пчел под его руководством обратило внимания руководства МЮ.

«Манчестер Юнайтед» определит судьбу нидерландского тренера Эрика тен Хага в конце сезона, который Красные дьяволы провели не наилучшим образом (8-е место в АПЛ, 54 очка).

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг Томас Франк назначение тренера отставка Брентфорд
Николай Степанюк Источник: The Telegraph
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