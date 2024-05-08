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Англия
08 мая 2024, 12:41 | Обновлено 08 мая 2024, 12:51
560
3

Ман Юнайтед присмотрел в Англии нового наставника для команды

Манкунианцы хотят пригласить ГаретаСаутгейта

08 мая 2024, 12:41 | Обновлено 08 мая 2024, 12:51
560
3
Ман Юнайтед присмотрел в Англии нового наставника для команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал приоритетной целью у «Манчестер Юнайтед» на пост наставника команды.

Саутгейт должен будет заменить во главе «красных дьяволов» нидерландца Эрика тен Хага. Сообщается, что стороны уже ведут переговоры о будущем сотрудничестве.

Если «Манчестер Юнайтед» и Саутгейт достигнут договоренности, то о назначении нового наставника будет объявлено только после завершения чемпионата Европы 2024 года, в котором будет принимать участие сборная Англии.

«Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ, имея 54 очка.

Ранее Эрик тен Хаг оценил свою необходимость для «МЮ» после 0:4 от «Кристал Пэлас».

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Гарет Саутгейт Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Footmercato
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pol-55
Чом би й ні.
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0
potemkin78
только Сэр их спасёт
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0
Gargantua
пороблэно
Ответить
0
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