Ман Юнайтед присмотрел в Англии нового наставника для команды
Манкунианцы хотят пригласить ГаретаСаутгейта
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал приоритетной целью у «Манчестер Юнайтед» на пост наставника команды.
Саутгейт должен будет заменить во главе «красных дьяволов» нидерландца Эрика тен Хага. Сообщается, что стороны уже ведут переговоры о будущем сотрудничестве.
Если «Манчестер Юнайтед» и Саутгейт достигнут договоренности, то о назначении нового наставника будет объявлено только после завершения чемпионата Европы 2024 года, в котором будет принимать участие сборная Англии.
«Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ, имея 54 очка.
Ранее Эрик тен Хаг оценил свою необходимость для «МЮ» после 0:4 от «Кристал Пэлас».
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