Ман Юнайтед присмотрел в Англии нового наставника для команды

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал приоритетной целью у «Манчестер Юнайтед» на пост наставника команды.

Саутгейт должен будет заменить во главе «красных дьяволов» нидерландца Эрика тен Хага. Сообщается, что стороны уже ведут переговоры о будущем сотрудничестве.

Если «Манчестер Юнайтед» и Саутгейт достигнут договоренности, то о назначении нового наставника будет объявлено только после завершения чемпионата Европы 2024 года, в котором будет принимать участие сборная Англии.

«Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ, имея 54 очка.

Ранее Эрик тен Хаг оценил свою необходимость для «МЮ» после 0:4 от «Кристал Пэлас».