Источник: Геллер решил, кто будет возглавлять Зарю в следующем сезоне

Стали известны планы руководства луганской «Зари» насчет тренерского штаба в новом сезоне УПЛ.

По данным ТаТоТаке, президент клуба Евгений Геллер решил, что в дальнейшем командой продолжит руководить тандем: Младен Бартулович и Юрий Коваль. Руководителю клуба нравится их взаимодействие.

Что касается бюджета, то он не должен измениться кардинально. К тому же, «Заря» должна получить 2–3 млн евро бонусами за трансфер Андрея Лунина в мадридский Реал.

У «Зари» уже есть план на селекцию и сборы. Вероятнее всего, команда начнет межсезонные тренировки в Словении и там же проведет сборы.