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Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 03:45 | Обновлено 15 мая 2024, 04:14
317
0

Источник: Геллер решил, кто будет возглавлять Зарю в следующем сезоне

Командой продолжит руководить тандем: Младен Бартулович и Юрий Коваль

15 мая 2024, 03:45 | Обновлено 15 мая 2024, 04:14
317
0
Источник: Геллер решил, кто будет возглавлять Зарю в следующем сезоне
ФК Заря

Стали известны планы руководства луганской «Зари» насчет тренерского штаба в новом сезоне УПЛ.

По данным ТаТоТаке, президент клуба Евгений Геллер решил, что в дальнейшем командой продолжит руководить тандем: Младен Бартулович и Юрий Коваль. Руководителю клуба нравится их взаимодействие.

Что касается бюджета, то он не должен измениться кардинально. К тому же, «Заря» должна получить 2–3 млн евро бонусами за трансфер Андрея Лунина в мадридский Реал.

У «Зари» уже есть план на селекцию и сборы. Вероятнее всего, команда начнет межсезонные тренировки в Словении и там же проведет сборы.

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Заря Луганск Евгений Геллер Младен Бартулович Юрий Коваль ТаТоТаке
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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