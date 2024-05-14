Президент Ла Лиги: «Мбаппе переходит в Реал. Он приезжает за трофеем ЛЧ»
Тебас уже знает, что игрок окажется в Мадриде
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что форвард Килиан Мбаппе, который покидает ПСЖ свободным агентом, переходит в «Реал».
«Мбаппе будет в «Реале» с нового сезона. Это один из лучших игроков мира, а у «Реала» уже есть Винисиус, Беллингем... Правда, трофей это не гарантирует».
«Думаю, Килиан едет в Мадрид именно за Лигой чемпионов. Он хочет этот трофей», – сказал Тебас.
Нападающий уже попрощался с ПСЖ. Ранее сообщалось, что сам Мбаппе хочет завершить все официальные мероприятия по презентации до старта Евро-2024 в середине июня.
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