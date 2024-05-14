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  4. Президент Ла Лиги: «Мбаппе переходит в Реал. Он приезжает за трофеем ЛЧ»
Испания
14 мая 2024, 21:45 |
779
0

Президент Ла Лиги: «Мбаппе переходит в Реал. Он приезжает за трофеем ЛЧ»

Тебас уже знает, что игрок окажется в Мадриде

14 мая 2024, 21:45 |
779
0
Президент Ла Лиги: «Мбаппе переходит в Реал. Он приезжает за трофеем ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что форвард Килиан Мбаппе, который покидает ПСЖ свободным агентом, переходит в «Реал».

«Мбаппе будет в «Реале» с нового сезона. Это один из лучших игроков мира, а у «Реала» уже есть Винисиус, Беллингем... Правда, трофей это не гарантирует».

«Думаю, Килиан едет в Мадрид именно за Лигой чемпионов. Он хочет этот трофей», – сказал Тебас.

Нападающий уже попрощался с ПСЖ. Ранее сообщалось, что сам Мбаппе хочет завершить все официальные мероприятия по презентации до старта Евро-2024 в середине июня.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ
Иван Зинченко Источник: Marca
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