Кепа не сыграет. Стал известен стартовый состав Реала на матч с Алавесом

Во вторник, 14 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Алавес».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Карло Анчелотти выбрал стартовый состав, который сыграет в этом матче. Несмотря на информацию испанских СМИ, ворота «Реала» в этом матче будет защищать Тибо Куртуа, а не Кепа Аррисабалага. Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе в четвертом матче подряд в Ла Лиге.

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.