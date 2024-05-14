Кепа не сыграет. Стал известен стартовый состав Реала на матч с Алавесом
Ворота «Реала» будет защищать Тибо Куртуа
Во вторник, 14 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Алавес».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Карло Анчелотти выбрал стартовый состав, который сыграет в этом матче. Несмотря на информацию испанских СМИ, ворота «Реала» в этом матче будет защищать Тибо Куртуа, а не Кепа Аррисабалага. Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе в четвертом матче подряд в Ла Лиге.
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 14, 2024
🆚 @Alaves@UnicajaBanco | #RealMadridAlavés pic.twitter.com/FlDLGTOAJf
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