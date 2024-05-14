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  4. Кепа не сыграет. Стал известен стартовый состав Реала на матч с Алавесом
Испания
14 мая 2024, 20:52 | Обновлено 14 мая 2024, 21:06
3199
4

Кепа не сыграет. Стал известен стартовый состав Реала на матч с Алавесом

Ворота «Реала» будет защищать Тибо Куртуа

14 мая 2024, 20:52 | Обновлено 14 мая 2024, 21:06
3199
4
Кепа не сыграет. Стал известен стартовый состав Реала на матч с Алавесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин

Во вторник, 14 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Алавес».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Карло Анчелотти выбрал стартовый состав, который сыграет в этом матче. Несмотря на информацию испанских СМИ, ворота «Реала» в этом матче будет защищать Тибо Куртуа, а не Кепа Аррисабалага. Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе в четвертом матче подряд в Ла Лиге.

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

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Тибо Куртуа Кепа Аррисабалага чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Алавес Ла Лига Андрей Лунин Реал - Алавес стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Octopus
DefensaCentral опубликовали фейк? Да не может быть!
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UN
Интересно будет посмотреть на Тибо снова
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