Довбик может побить голевой рекорд Шевченко. Сколько еще нужно забить?
У Артема сейчас 20 голов в текущем сезоне Ла Лиги
Артем Довбик мощно проводит дебютный сезон за испанскую «Жирону».
В этом сезоне испанского чемпионата Артем в 33 поединок забил 20 голов. Довбик может побить рекорд легенды украинского футбола Андрея Шевченко по количеству голов за один сезон топ-5 европейских лиг в 21 веке. Шевченко дважды за «Милан» за сезон Серии А забивал 24 гола.
Чтобы побить рекорд Шевченко, Довбику нужно забить пять голов в трех матчах испанского чемпионата, которые остались у «Жироны». Каталонцы сегодня, 14 мая, сыграют с «Вильярреалом», 19 мая с «Валенсией» и 25 мая с «Гранадой».
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