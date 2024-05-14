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  4. Довбик может побить голевой рекорд Шевченко. Сколько еще нужно забить?
Испания
14 мая 2024, 20:16 |
3350
4

Довбик может побить голевой рекорд Шевченко. Сколько еще нужно забить?

У Артема сейчас 20 голов в текущем сезоне Ла Лиги

14 мая 2024, 20:16 |
3350
4
Довбик может побить голевой рекорд Шевченко. Сколько еще нужно забить?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Артем Довбик мощно проводит дебютный сезон за испанскую «Жирону».

В этом сезоне испанского чемпионата Артем в 33 поединок забил 20 голов. Довбик может побить рекорд легенды украинского футбола Андрея Шевченко по количеству голов за один сезон топ-5 европейских лиг в 21 веке. Шевченко дважды за «Милан» за сезон Серии А забивал 24 гола.

Чтобы побить рекорд Шевченко, Довбику нужно забить пять голов в трех матчах испанского чемпионата, которые остались у «Жироны». Каталонцы сегодня, 14 мая, сыграют с «Вильярреалом», 19 мая с «Валенсией» и 25 мая с «Гранадой».

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Андрей Шевченко Милан статистика
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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Fitness.sports
Только не надо надрываться!
Ещё больше месяца пахать сборы и само евро.
Здоровье важнее
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+3
Остап Черешня
Сомневаюсь что Артём об этом думает)
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+1
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