Довбик может побить голевой рекорд Шевченко. Сколько еще нужно забить?

Артем Довбик мощно проводит дебютный сезон за испанскую «Жирону».

В этом сезоне испанского чемпионата Артем в 33 поединок забил 20 голов. Довбик может побить рекорд легенды украинского футбола Андрея Шевченко по количеству голов за один сезон топ-5 европейских лиг в 21 веке. Шевченко дважды за «Милан» за сезон Серии А забивал 24 гола.

Чтобы побить рекорд Шевченко, Довбику нужно забить пять голов в трех матчах испанского чемпионата, которые остались у «Жироны». Каталонцы сегодня, 14 мая, сыграют с «Вильярреалом», 19 мая с «Валенсией» и 25 мая с «Гранадой».