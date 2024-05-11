Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания
11 мая 2024, 09:42 |
235
0

Жирона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 мая матч 36-го тура Ла Лиги

11 мая 2024, 09:42 |
235
0
Жирона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Во вторник, 14 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Вильярреал».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 23:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
КРООС: «Совместить чемпионство с поражением Барселоны было вдвойне приятно»
Реалу устроят чемпионский коридор перед матчем Ла Лиги
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Вильярреал Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
Бокс | 10 мая 2024, 17:49 0
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри

Скотт удивлен физической формой Фьюри

Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Футбол | 11 мая 2024, 00:14 7
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа

«Реал» сыграет с «Боруссией» 1 июня в финале главного еврокубка

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 11.05.2024, 08:47
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн суперматч чемпионата Украины Шахтер – Динамо
Футбол | 11.05.2024, 07:11
Где смотреть онлайн суперматч чемпионата Украины Шахтер – Динамо
Где смотреть онлайн суперматч чемпионата Украины Шахтер – Динамо
Ассисты Довбика и Цыганкова, Мбаппе покинет ПСЖ, скандал с Беликом
Футбол | 11.05.2024, 08:40
Ассисты Довбика и Цыганкова, Мбаппе покинет ПСЖ, скандал с Беликом
Ассисты Довбика и Цыганкова, Мбаппе покинет ПСЖ, скандал с Беликом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
10.05.2024, 22:37 32
Футбол
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
11.05.2024, 07:01
Футбол
Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом
Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом
09.05.2024, 10:13 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
09.05.2024, 12:03 2
Футбол
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
10.05.2024, 23:59 2
Другие виды
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
09.05.2024, 14:22 4
Бокс
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
09.05.2024, 20:46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем