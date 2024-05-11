Испания11 мая 2024, 09:42 |
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Жирона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 мая матч 36-го тура Ла Лиги
11 мая 2024, 09:42 |
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Во вторник, 14 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Вильярреал».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 23:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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