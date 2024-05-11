Во вторник, 14 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Вильярреал».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи»



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 23:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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