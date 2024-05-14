Интеру был предложен форвард Барселоны

Форвард «Барселоны» Витор Роке поссорился с главным тренером команды Хави из-за недавних публичных высказываний агента.

Поскольку Хави останется на посту главного тренера «Барселоны» на следующий сезон, места для Роке в команде нет. Каталонцы хотят найти для 19-летнего бразильца новый клуб.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, Витор Роке был предложен на правах аренды миланскому «Интеру». Чемпионы Италии ищут резервного форварда на следующий сезон, и Роке может стать удачной дешевой альтернативой Альберту Гудмундссону из «Дженоа».

После перехода в «Барселону» в январе текущего года Роке принял участие в 13 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.