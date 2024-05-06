Агент игрока Барселоны публично раскритиковал Хави за недоверие к клиенту

Андре Кюри, агент бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Витора Роке, публично раскритиковал главного тренера команды Хави за недоверие к своему клиенту и заявил о возможном уходе футболиста:

«Никто не понимает, почему Хави не дает ему играть и даже не разговаривает с Витором, это неправильно. Мы выбрали «Барселону», потому что Витор любит этот клуб. Представьте, мы действительно имели другие предложения, которые были вдвое больше финансово. Но если мы не сможем найти решение внутри команды, нам придется искать другое место для игры.

Все видели, что в матче против «ПСЖ» «Барселоне» был нужен гол, и они могли выиграть, если бы выпустили еще одного нападающего. Во многих играх им нужны были свежие ноги, чтобы прессинговать... Но если Хави не видит этого так, то терпения... Но мы не можем так продолжать.

Было бы неплохо, если бы Витор Роке сыграл несколько полных матчей. Хави должен проявить доверие к важному активу клуба. Он хочет показать свое качество. Посмотрите на Винисиуса в «Реале», понадобилось 2.5 года, чтобы увидеть его качество... пусть Витор играет. Нелогично подписать бразильского игрока, привезти его сюда, дать ему играть в первый день, потом дать ему еще один матч, а потом больше ничего... Потом он забивает 2 гола, а потом... исчезает. Хави даже не разговаривает с мальчиком.

Аренда этим летом? Нет, это опасно для молодого игрока. Если придется покидать «Барселону», то это должен быть полноценный трансфер. Лучшим вариантом было бы остаться в «Барсе» и играть. Но если «Барса» не даст ему игровое время, то нам придется искать другой клуб. Вскоре мы обсудим его будущее с «Барселоной».

Витор Роке присоединился к «Барселоне» в январе 2024 года, когда клуб приобрел его за 40 миллионов евро. С того времени 19-летний бразилец провел за клуб 13 матчей (310 минут на поле), отметившись 2 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Наполи» может арендовать Витора Роке.