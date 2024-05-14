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Кубок Украины
14 мая 2024, 18:00 | Обновлено 14 мая 2024, 18:03
422
0

Пресс-конференция Пушича перед финалом Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Коуч горняков 14 мая в 18:00 дает пресс-конференцию перед игрой с «Ворсклой»

14 мая 2024, 18:00 | Обновлено 14 мая 2024, 18:03
422
0
Пресс-конференция Пушича перед финалом Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
ФК Шахтер. Марино Пушич

Донецкий «Шахтер» в статусе чемпионов Украины ведет подготовку к кубковому финалу с «Ворсклой», который состоится в среду, 15 мая.

Коуч горняков Марино Пушич 14 мая в 18:00 в Ровно проводит пресс-конференцию перед финалом Кубка Украины.

После субботней победы в украинском Классико над Динамо (1:0), которая принесла донецкой команде золотые награды УПЛ, тренерский штаб предоставил команде один выходной, а 13 мая оранжево-черные вернулись к работе.

Во вторник, 14 мая, донецкая команда провела предыгровое занятие во Львове и выехала в Ровно.

Финальный матч Кубка Украины Ворскла – Шахтер состоится 15 мая в 19:00 на стадионе Авангард в Ровно.

18:00. Пресс-конференция Пушича перед финалом Кубка. Смотреть онлайн LIVE

16:30. Пресс-конференция Долганского перед финалом Кубка. Смотреть онлайн LIVE

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер Марино Пушич пресс-конференция смотреть онлайн Сергей Долганский
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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