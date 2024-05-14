Пресс-конференция Пушича перед финалом Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Донецкий «Шахтер» в статусе чемпионов Украины ведет подготовку к кубковому финалу с «Ворсклой», который состоится в среду, 15 мая.

Коуч горняков Марино Пушич 14 мая в 18:00 в Ровно проводит пресс-конференцию перед финалом Кубка Украины.

После субботней победы в украинском Классико над Динамо (1:0), которая принесла донецкой команде золотые награды УПЛ, тренерский штаб предоставил команде один выходной, а 13 мая оранжево-черные вернулись к работе.

Во вторник, 14 мая, донецкая команда провела предыгровое занятие во Львове и выехала в Ровно.

Финальный матч Кубка Украины Ворскла – Шахтер состоится 15 мая в 19:00 на стадионе Авангард в Ровно.

18:00. Пресс-конференция Пушича перед финалом Кубка. Смотреть онлайн LIVE

16:30. Пресс-конференция Долганского перед финалом Кубка. Смотреть онлайн LIVE