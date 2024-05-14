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Франция
14 мая 2024, 18:12 | Обновлено 14 мая 2024, 18:21
326
0

Именитый защитник покинет ПСЖ свободным агентом

Контракт Левена Кюрзава истекает

14 мая 2024, 18:12 | Обновлено 14 мая 2024, 18:21
326
0
Именитый защитник покинет ПСЖ свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Левен Кюрзава

Левый защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава покинет клуб в конце нынешнего сезона. Контракт 31-летнего экс-игрока сборной Франции с парижанами истекает 30 июня 2024 года и не будет продлен.

Левен Кюрзава выступает за «ПСЖ» с лета 2015 года, когда перебрался в Париж из «Монако». В последние годы потерял место в составе команды. В нынешнем сезоне появился на поле лишь однажды, сыграв 8 минут в матче Лиги 1.

В конце марта сообщалось о том, что подписать Кюрзава может «Жирона» Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

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Левен Кюрзава ПСЖ свободный агент
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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