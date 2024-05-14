Именитый защитник покинет ПСЖ свободным агентом

Левый защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава покинет клуб в конце нынешнего сезона. Контракт 31-летнего экс-игрока сборной Франции с парижанами истекает 30 июня 2024 года и не будет продлен.

Левен Кюрзава выступает за «ПСЖ» с лета 2015 года, когда перебрался в Париж из «Монако». В последние годы потерял место в составе команды. В нынешнем сезоне появился на поле лишь однажды, сыграв 8 минут в матче Лиги 1.

В конце марта сообщалось о том, что подписать Кюрзава может «Жирона» Артема Довбика и Виктора Цыганкова.