Франция14 мая 2024, 18:12 | Обновлено 14 мая 2024, 18:21
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Именитый защитник покинет ПСЖ свободным агентом
Контракт Левена Кюрзава истекает
14 мая 2024, 18:12 | Обновлено 14 мая 2024, 18:21
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Левый защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава покинет клуб в конце нынешнего сезона. Контракт 31-летнего экс-игрока сборной Франции с парижанами истекает 30 июня 2024 года и не будет продлен.
Левен Кюрзава выступает за «ПСЖ» с лета 2015 года, когда перебрался в Париж из «Монако». В последние годы потерял место в составе команды. В нынешнем сезоне появился на поле лишь однажды, сыграв 8 минут в матче Лиги 1.
В конце марта сообщалось о том, что подписать Кюрзава может «Жирона» Артема Довбика и Виктора Цыганкова.
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